Tarihi top namlusunu kilosu 1.5 liradan sattı

İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi kazısında hafriyat işçisi Mevlüt P. (40) topraktan çıkardığı 2 metre uzunluğundaki tarihi top namlusunu kilosu 1.5 liradan hurdacı Erhan G.'ye sattı. Hurdacının kamyonuna yükleme yapıldığı sırada yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti ve ihbar etti. İşçi ve hurdacıya '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' çerçevesinde dava açıldı. Top namlusunun alım ve satımını yapan ikili, 2'şer yıl hapse mahkûm edildi. Sanıkların cezası 1'er yıl 8'er aya indirildi.