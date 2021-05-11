Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

AFYONKARAHİSAR'DA çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Bostanlı köyünde yaşayan H.B.T. (43), köy yakınlarındaki arazide karşılaştığı, aralarında husumet bulunan U.K. (30) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda H.B.T., üzerindeki tabancayla U.K.'ye ateş etti. Silah sesini duyan U.K.'nin babası M.K. de olay yerine giderek, H.B.T.'yi sopayla darp etti. M.K., daha sonra H.B.T.'nin elindeki silahı alarak ateş etti. H.B.T. olay yerinde, ağır yaralanan U.K. de kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili 3 kişi gözatına alındı.