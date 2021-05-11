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Giriş Tarihi: 11.5.2021 22:51 Son Güncelleme: 11.5.2021 23:05

Tartıştığı oğlunu karnından bıçakladı

DHA
Tartıştığı oğlunu karnından bıçakladı

'de Adem D. (51), tartıştığı oğlu Ali İhsan D.'yi bıçakla yaraladı. İhsan D. hastaneye kaldırılırken, baba Adem D. ise polis ekiplerine teslim oldu

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi.

İftar sonrası Adem D., iddiaya göre, aynı evde yaşayan oğlu Ali İhsan D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda baba Adem D., mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ali İhsan D.'yi karnından bıçakladı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlunu yaralayan baba Adem D. ise suç aleti bıçakla birlikte eve gelen polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı oğlunu karnından bıçakladı
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