TEM’de bariyere çarpan otomobil parçalandı, 1 ölü

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, Berat Bulut'un kullandığı 34 RB 9312 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple ana yol ile TIR parkı arasındaki bariyere çarptı.





SÜRÜCÜ OTOMOBİL SIKIŞTI

Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalanırken motoru ise yerinden çıkarak yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Berat Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı