‘Türkiye aşı dağıtımında Batı gibi cimri davranmaz’

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: Aşı üreten ülkelerin, vahşi pazarlama stratejilerİ var. Türkiye de aşı üreten ülkeler arasında yer alacak. Böylece hem kendi halkımıza hem de ihtiyacı olan ülkelere yardımcı olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi ihtiyaç olan ülkelere kendi yerli aşılarımızı vermeye çalışacağız. Üretime geçtiğimizde Batı ülkelerinin yaptığı gibi cimri olmayacağız. Aşı nasyonalizmi yapmayacağız. Salgının başında da Türkiye, ihtiyaç duyan ülkelere solunum cihazı, maske gibi yardımlar yaptı. Şimdi aşıda da Türkiye bunu yapmaya devam edecek. Türkiye'nin bu gücü ve potansiyeli var ve bunu biz yerli aşı üretimiyle birlikte de tekrar göstereceğiz.