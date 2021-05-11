Türkiye’de ilk kez ‘Küçük Çöl Toygarı’ isimli kuş türü görüldü

Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan Küçük Çöl Toygarı rastlantı sonucu Beykoz'un Karadeniz kıyısında yer alan Riva Çayırlarında Doğa Fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Türkiye'de ilk kez görülen çöl ve kurak arazilerde görülen "Küçük Çöl Toygarı" hayvanseverleri heyecanlandırdı.

İstanbul Beykoz'un Karadeniz kıyısında yer alan Riva Çayırlarında fotoğraflanan Küçük Çöl toygarı" cinsi kuş türü ile Türkiye'deki belgelenmiş kuş türü sayısı 451'e yükseldi.





489 TÜRDEN 451'İ FOTOĞRAFLANDI



Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu. Öte yandan bu yolunu şaşırmış Küçük Çöl Toygarı için kuş gözlemciler yolunu şaşırmış olabileceği ve bu şekilde yaşam alanından çok uzaklara geldiği teorisinde bulundu.

Küçük Çöl Toygarı kurak ve kayalık çöllerde yaşayan bir kuş türüdür. Batı Sahra'dan Suudi Arabistan'a dek olan bölgede yaşamını sürdüren bu küçük kuş türü için bu kayıt yabancı kuş gözlemciler tarafından da heyecanla karşılandı.