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Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:00 Son Güncelleme: 11.5.2021 13:08

Yok böyle acı! Hamile hemşire Anneler Günü'nde koronavirüsten öldü

DHA
Yok böyle acı! Hamile hemşire Anneler Günü'nde koronavirüsten öldü

'ta hamile olan hemşire (31), anneler Günü’nde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümünden 3 gün önce sezaryenle alınan Cesur’un 8 aylık bebeğinin tedavisi sürüyor.

Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire Merve Cesur, 29 Nisan'da rahatsızlandı.

Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs günü sezaryenle alındı.

Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs günü Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Minik bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Yok böyle acı! Hamile hemşire Anneler Günü'nde koronavirüsten öldü
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