Zehir tacirlerine geçit yok

Adana polisi son bir hafta içinde yaptığı 101 operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. 150 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda 16 kişi cezaevine konulurken, 8 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.

Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği 101 operasyonda 4 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 34 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 850 gram baz morfin, 900 gram esrar, 832 adet uyuşturucu hap, 122 gram metamfetamin, 32 gram eroin, 21 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 150 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 8'ine ise adli kontrol şartı uygulandı.