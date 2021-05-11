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Giriş Tarihi: 11.5.2021 09:36

Zehir tacirlerine geçit yok

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zehir tacirlerine geçit yok

polisi son bir hafta içinde yaptığı 101 operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. 150 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda 16 kişi cezaevine konulurken, 8 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.

Adana polisi son bir hafta içinde yaptığı 101 operasyonda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. 150 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda 16 kişi cezaevine konulurken, 8 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.

Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği 101 operasyonda 4 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 34 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 850 gram baz morfin, 900 gram esrar, 832 adet uyuşturucu hap, 122 gram metamfetamin, 32 gram eroin, 21 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 150 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 8'ine ise adli kontrol şartı uygulandı.

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Zehir tacirlerine geçit yok
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