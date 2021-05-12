20 santimlik kar sürprizi

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da, mayısta kar sürprizi yaşandı. Artvin'de, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın üstündeki Kılaskur Yaylası'na 20 santimetre kalınlığında kar yağdı. Ardanuç ilçesindeki bulunan 2 bin 400 rakımlı Kutul Yaylası da karla kaplandı. Gümüşhane Torul'da, Zigana Dağı'nın yamacındaki Limni Gölü Tabiat Parkı ile Trabzon Çaykara'daki Haldizen Vadisi'ne de kar yağdı. Erzurum Oltu'daki Kır Dağ ve Şırnak Beytüşşebap'taki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan'ın Damal ilçesi ise önceki gece eksi 8.3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.