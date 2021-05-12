81 ilden bağışlananlar Kudüs’teki çocuklara!

Emine Erdoğan'ın himayesinde, 2005'te Üsküdar'da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak için 29 Mayıs'ta 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' etkinliği düzenliyor. 81 ilden bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce ürünün yenilenerek satışa sunulacağı etkinlikten elde edilecek gelir, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki çocukların savaş yaralarını sarmak için kullanılacak.
Togem-Der Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran "İsrail'in başlattığı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik 13 Haziran'a kadar devam edecek.