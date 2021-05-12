81 ilden bağışlananlar Kudüs’teki çocuklara!

Togem-Der Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran "İsrail'in başlattığı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik 13 Haziran'a kadar devam edecek.