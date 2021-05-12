Acılı baba isyan etti: Minibüs şoförü telefonla oynuyormuş

İkıtelli'de güzergahı olmayan sokağa giren minibüs şoförü Ezkan Kaynar, kapısının önünde oynayan 5 yaşındaki Viyan Kaçan'a çarparak ölümüne neden oldu. Şoför tutuklandı. Baba Esat Kaçan, "Şoför telefonla ilgileniyormuş. Cezasını çekmesini istiyoruz" dedi. Edinilen bilgiye göre 20 nisan günü Atatürk Mahallesi Durak Sokak'taki evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Viyan Kaçan'a, İkitelli-Topkapı hattında çalışan Ezkan Kaynar'ın kullandığı yolcu minibüsü çarptı. Trafik kurallarına riayet etmeyerek güzergahından çıkan ve ara sokakta hızla seyreden minibüs sürücüsünün cep telefonuyla ilgilendiği ve küçük kıza çarptığını çevredekilerin çığlıkları sonucu fark ettiği kaydedildi. Minibüsün çekerlekleri arasına sıkışan küçük kız, hastanede hayatını kaybetti. Şoför Ezkan Kaynar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın kazayla ilgili iddianame hazırlığı sürerken, mahkemeye dilekçe sunan aile, şoförün 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. SABAH'a konuşan baba Esat Kaçan, "Kapı önümüzde oyun oynuyorlardı. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen evin önünden geçerken kızıma çarptı. Kızım oracıkta can vermiş. Minibüs şoförü telefonla ilgileniyormuş. Biz suç duyurusunda bulunduk. Kızımın ölmesine sebep olan kişinin cezasını çekmesini istiyoruz. Yavrumun doğum gününe hazırlanıyorduk" dedi.