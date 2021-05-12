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Giriş Tarihi: 12.5.2021 07:45 Son Güncelleme: 12.5.2021 07:45

Arefe günü okumanın faziletleri: ?

Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri: Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur?

İslam aleminin büyük huzura eriştiği Arefe Günü 1000 ihlas okumak yapılacak ibadetler arasında bulunuyor. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre 12 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan arefede bol bol namaz kılınacak, dua edilecek ve ibadetler gerçekleşecek. Ramazan Bayramı’ndan hemen bir önceki gün okumak isteyenler Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur sorusuna yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Buna göre; Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur? İşte Arefe günü ve önemi ile ilgili detaylar…

Ramazan Bayramından bir gün önce arefe gününde 1000 ihlas suresi okumak faziletli ibadetler arasında bulunuyor. Arefe gününün şüphesiz en önemli ibadeti okunacak dualardır. Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması ise Müslümanların en huzur bulacağı ibadetlerden biridir. Arefe günü yapılacak ibadetlerden biri de "1000 ihlas okumak" olarak bilindiğinden müminler tarafından Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve faziletleri araştırılıyor. Buna göre; Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur? İşte Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri ve önemi

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ NEDİR?

Ramazan Bayramı'na geri sayım sürerken Arefe Günü ibadetleri içinde yer alan 1000 ihlas suresi okumanın fazileti merak ediliyor. Peygamber Efendimizin "Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur." buyurduğu belirtiliyor. Arefe gününü dualarla, surelerle idrak etmek isteyen vatandaşlar İhlas Suresi'nin faziletini araştırırken, Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur, sorusunun yanıtına ilişkin detaylar şöyle;

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU! AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

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Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri: Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur?
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