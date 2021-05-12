Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay da merak ediliyor. Bunlar arasında, arefe günü bankalar tatil mi, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde bankaların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.

12 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı arefesinde banka şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü bugün bankalar açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 12 Mayıs arefede bugün bankalar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...