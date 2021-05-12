Hem yatırım hem kazanç sağlama amacıyla piyasaları yakından takip edenler bugün de borsa çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle bugünden itibaren kapalı olacağı bilinirken bugün borsa açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere bugün gerek kamu bankası gerekse özel bankalar olsun tüm bankalar 3,5 gün boyunca hizmet vermeyecek. Buna göre; 12 Mayıs Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı? İşte detaylar…
AREFE GÜNÜ BORSA KAÇTA KAPANIYOR?
12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi yarım gün tatil. Dolayısıyla saat 13:00'e kadar işlem yapılabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?
13-14-15 Mayıs 2021 Perşembe-Cuma-Cumartesi Ramazan Bayramı günlerinde Borsa kapalı.
Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:
Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55
Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.
Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10