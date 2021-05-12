Hem yatırım hem kazanç sağlama amacıyla piyasaları yakından takip edenler bugün de borsa çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle bugünden itibaren kapalı olacağı bilinirken bugün borsa açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere bugün gerek kamu bankası gerekse özel bankalar olsun tüm bankalar 3,5 gün boyunca hizmet vermeyecek. Buna göre; 12 Mayıs Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı? İşte detaylar…