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Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Bugün ve bayramda borsa çalışacak mı, işlem olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 10:33

Arefe günü açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Bugün ve bayramda borsa çalışacak mı, işlem olacak mı?

Arefe günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Bugün ve bayramda borsa çalışacak mı, işlem olacak mı?

Ramazan Bayramı nedeniyle bugün, yarım gün ve diğer üç gün tam gün olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olacağı bilinirken bu kapsamda Arefe günü ve bayramda borsa açık mı, kapalı mı? soruları hisse sahipleri ve yatırımcılar tarafından gündeme taşındı. Bankalar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar bugün itibarıyla toplamda 3,5 günlük resmi tatile girecek. Hal böyleyken vatandaşların gözü çalışma saatlerine çevrildi. Buna göre; Arefe günü 12 Mayıs Borsa açık mı, kapalı mı, bugün çalışacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Hem yatırım hem kazanç sağlama amacıyla piyasaları yakından takip edenler bugün de borsa çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle bugünden itibaren kapalı olacağı bilinirken bugün borsa açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere bugün gerek kamu bankası gerekse özel bankalar olsun tüm bankalar 3,5 gün boyunca hizmet vermeyecek. Buna göre; 12 Mayıs Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı? İşte detaylar…

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AREFE GÜNÜ BORSA KAÇTA KAPANIYOR?
12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi yarım gün tatil. Dolayısıyla saat 13:00'e kadar işlem yapılabilecek.

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RAMAZAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?
13-14-15 Mayıs 2021 Perşembe-Cuma-Cumartesi Ramazan Bayramı günlerinde Borsa kapalı.

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Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

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