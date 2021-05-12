İslam dininde çok önemli bir yeri olan Arife gününü ibadetle geçirmek isteyenler, Arefe günü ibadetleri nelerdir, Arefe günü hangi ibadetler yapılır, neler yapılır gibi sorulara cevap arıyor. Hadislerde de yer verilen bu özel günde edilen duaların önemini bilen Müslümanlar, Arefe günü duası, teşbihleri ve zikirleri hakkında araştırma yapıyor. İşte Arefe gününde okunacak dualar, yapılacak ibadetler.
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek günle ilgili şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur." Arefe günü namaz kılmak, dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak bu günün faziletinden faydalanmaya ve Arafat sevabına nail olmaya yarayacaktır.
AREFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?
Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur. Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.
AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî (Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)
AREFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?
Arefe günü tesbi namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır. Mahsus namaz da Arefe gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilir.
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:
"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."
"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."
"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.
AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?
Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.