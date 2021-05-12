İslam dininde çok önemli bir yeri olan Arife gününü ibadetle geçirmek isteyenler, Arefe günü ibadetleri nelerdir, Arefe günü hangi ibadetler yapılır, neler yapılır gibi sorulara cevap arıyor. Hadislerde de yer verilen bu özel günde edilen duaların önemini bilen Müslümanlar, Arefe günü duası, teşbihleri ve zikirleri hakkında araştırma yapıyor. İşte Arefe gününde okunacak dualar, yapılacak ibadetler.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek günle ilgili şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur." Arefe günü namaz kılmak, dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak bu günün faziletinden faydalanmaya ve Arafat sevabına nail olmaya yarayacaktır.