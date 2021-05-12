AREFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur. Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî (Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)