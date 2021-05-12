Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı 2021 için de geri sayım sürüyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay araştırılıyor. Bunlar arasında, arefe günü bugün kargolar açık mı, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde kargoların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.

BAYRAMDA VE 12 MAYIS AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

Ramazan Bayramı arefesinde PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, bayramda ve 12 Mayıs arefede bugün kargolar çalışıyor mu ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorularına ilişkin detaylar...