Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı 2021 için de geri sayım sürüyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay araştırılıyor. Bunlar arasında, arefe günü bugün kargolar açık mı, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde kargoların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.
Ramazan Bayramı arefesinde PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü bugün kargolar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, bayramda ve 12 Mayıs arefede bugün kargolar çalışıyor mu ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorularına ilişkin detaylar...
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo çalışma saatleri yaklaşan Arefe Günü sebebiyle milyonların gündemine geliyor.
Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
AREFEDE KARGOLAR KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?
Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Buna karşın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kargo gönderim işlemlerinin öğle vaktine kadar dağıtım işlemlerinin ise akşam mesai bitimine kadar sürmesi bekleniyor.