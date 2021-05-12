Tövbe namazı kaç rekat kılınır, nasıl kılınır? Arefe günü kılınacak namaz Tövbe (Tevbe) namazı nedir?

Arefe Günü ibadetleri son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Arefe günü kılınacak namaz Tövbe (Tevbe) namazı nedir sorusuyla cevap aranan bu konu, birçok Müslümanın araştırma konusu oldu. Tövbe namazı kaç rekat kılınır, nasıl kılınır soruları da bu bağlamda merak edildi. 2 ve 4 rekatlık Arefe namazı kılınışı ve bu namazın faziletleri de araştırıldı. İşte Arefe günü namazı hakkında merak edilen detaylar.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ NEDİR?

Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün Arefe günü olarak adlandırılır. Ancak Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi de Arefe günü olarak adlandırılmaktadır. Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak duaların önemi, Hz. Peygamberimizin hadisleriyle belirtilmiştir. Arefe günü genellikle Tövbe namazı ya da diğer adıyla Tevbe namazı kılınır.