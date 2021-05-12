Ramazan ayının son gününü yaşarken Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, arefe günü PTT ve noterler tatil mi, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde noter ve PTT çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.
Ramazan Bayramı arefesinde noter ve PTT şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü bugün noterler ve PTT açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 12 Mayıs arefede bugün PTT ve noterler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...
NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Noterler de resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yer alıyor.
Bankalar, kamu kurumları, kargolar ve diğer birçok kurum gibi noterler de arife günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.
Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.
İşte, genelgede yer alan madde;
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"