Ramazan ayının son gününü yaşarken Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, arefe günü PTT ve noterler tatil mi, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde noter ve PTT çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.

12 MAYIS AREFE GÜNÜ NOTERLER VE PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı arefesinde noter ve PTT şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü bugün noterler ve PTT açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 12 Mayıs arefede bugün PTT ve noterler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...