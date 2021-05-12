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Giriş Tarihi: 12.5.2021 07:14 Son Güncelleme: 12.5.2021 07:14

Arefe günü noterler ve , çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde PTT ve noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

Arefe günü noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde PTT ve noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

Arefe günü ile birlikte birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunların başında, arefe gününde bugün noterler ve , kapalı mı ve yarım gün mü sorusu da bulunuyor. Arefe gününde buralarda işlemleri olanlar, arefe günü noterlerin ve PTT çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde noterlerin ve PTT açılış kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2021 arefe günü bugün PTT ve , kapalı mı? Arefe gününde noterler ve PTT yarım gün mü ve kaça kadar açık? İşte, arefe günü noter ve PTT çalışma saatleri

Ramazan ayının son gününü yaşarken Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay da araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında, arefe günü PTT ve noterler tatil mi, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde noter ve PTT çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.

12 MAYIS AREFE GÜNÜ NOTERLER VE PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı arefesinde noter ve PTT şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü bugün noterler ve PTT açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 12 Mayıs arefede bugün PTT ve noterler açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...

NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Noterler de resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yer alıyor.

Bankalar, kamu kurumları, kargolar ve diğer birçok kurum gibi noterler de arife günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.

PTT BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

İşte, genelgede yer alan madde;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

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Arefe günü noterler ve PTT açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde PTT ve noterler çalışıyor mu, kapalı mı?
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