Aynı adreste ikinci defa yakalandılar! 22 kişiye 96 bin lira ceza!

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Maltepe İlçesi'ne bağlı Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde faaliyet yürütülen bir kıraathaneyi denetledi. Adreste 22 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi. Adresin daha önceden de aynı gerekçeyle mühürlendiği fakat iş yeri sahibini devletin mührünü bozarak iş yerini açtığı ve faaliyet yürütmeye devam ettiği belirlendi. 22 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 96 bin 800 lira idari para cezası kesildi. İş yeri ikinci defa mühürlendi.