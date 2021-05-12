Ayşe’nin mücadelesi kitap olacak

Skolyoz hastalığından kaynaklanan omurga eğriliği nedeniyle yaşadığı acıları bir kenara bırakarak sokakta aç kalan hayvanlara yiyecek ulaştırmaya çalışan 23 yaşındaki Ayşe Kete, engeli nedeniyle yaşadığı zorlukları ve sokaktaki can dostları için verdiği mücadeleyi bir kitapta kalıcılaştıracak.

Yoksul bir ailenin çocuğu olan genç kız, "Zaten yoksulsunuz, engellisin de. Kendiniz doydunuz da sıra köpeklere mi geldi" şeklindeki tepkilere aldırmadan dağ bayır dolaşarak sahipsiz ve aç kalan köpekleri beslemeye devam ediyor.

Doğuştan Skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan 23 yaşındaki Ayşe Kete, inşaat işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak Gaziantep'te dünyaya geldi. 2 kez ameliyat olan Ayşe Kete, yürümekte zorlanınca liseyi açık öğretimden bitirmek zorunda kaldı. Gaziantep'te özel bir hastanede çağrı merkezinde çalışmaya başlayan genç kız bir yandan da sokak hayvanlarını beslemeye devam etti.

Babası düzenli çalışmayan kendisi de KOVİD-19 enfeksiyona yakalanmasının ardından fiziksel rahatsızlığının artması üzerine çalıştığı hastanenin çağrı merkezindeki görevini de yapamayınca işinden ayrılmak zorunda kalan genç kız evinde yaptığı kokulu taşları satarak sahipsiz hayvanları beslemeye devam ediyor.

İşe gidemeyince daha önceden karar verdiği kitap yazımını hızlandırmaya karar verdiğini söyleyen Ayşe Kete, "Babam arada bir çalışıp evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Ben de hastanedeki işimden ayrılınca boş zamanım çoğaldı. Artık uzun zamandır hayal ettiğim kitabımı tamamlamak için daha çok zamanım var. Bugüne kadar engelim nedeniyle yaşadığım zorluklar ve sokaktaki dostlarımı anlatacağım kitabımı en kısa sürede bitirmeye çalışacağım. Kitapta anılarım, notlarım ve şiirlerim olacak. En kısa zamanda tamamlamayı amaçladığım kitabın gelirini de yine dostlarıma harcayacağım" diye konuştu.