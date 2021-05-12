Ramazan Bayramı Kutlama Mesajları ve Sözleri 2021 yayınlandı. İslam alemi için son derece önemli olan bugün 13-14-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerinden uzak bir bayram geçirecek olan kişiler, en güzel, anlamlı, resimli ve dualı Ramazan Bayramı kutlama mesajları araştırması yapıyor. Resimli Ramazan Bayramı mesajları içerisinde anneye, babaya da gönderebileceğiniz en güzel bayram mesajı seçenekleri yer alıyor. Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Ramazan Bayramı mesajları için ayrıntıları inceleyin. İşte en güzel 2021 Bayram mesajları! Bayramınız Mübarek Olsun
Sevdiklerinizden uzak geçireceğiniz bu bayramda gönülleriniz ise bir olacak. Büyüklerinizin ve yakın çevrenizin yüzünü güldürmek, sosyal medyada toplu olarak bayram mesajı yayınlamak için doğru yerdesiniz. En güzel bayram mesajları seçenekleri bu sene de sabah.com.tr'de yer alıyor.
Ramazan Bayramı için en özel mesajları bir arada derledik. Bayram mesajları ve sözleri kısa, uzun, anlamlı ve resimli seçenekler ile sizlerle.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...
Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramzan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.