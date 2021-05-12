Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve sureler

1 ay boyunca evlerimizi bereketiyle şenlendiren 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i sağlıkla ve huzurla tamamlamanın ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı günün ilk ışıklarıyla Müslümanlar bayram namazı için camilere giderek yüce Allah'a dualar edecek. Bayram namazına niyet edenler camiye gitmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve surelerle ilgili olarak bilgilerini tazelemek isteyerek Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve surelerle ilgili tüm detaylar şöyle;