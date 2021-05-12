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Giriş Tarihi: 13.5.2021 01:57 Son Güncelleme: 13.5.2021 01:57

, ? ile namazı kılınışı, okunacak dua ve sureler

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve sureler

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in sona erdiği ve ’na merhaba dediğimiz bu güzel günde Namazı kılacak olanlar bilgi tazelemek amacıyla , ? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. kaynaklı olarak bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularının yanıtları ve okunacak dua ve sureler bilgileri.

1 ay boyunca evlerimizi bereketiyle şenlendiren 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i sağlıkla ve huzurla tamamlamanın ve Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı günün ilk ışıklarıyla Müslümanlar bayram namazı için camilere giderek yüce Allah'a dualar edecek. Bayram namazına niyet edenler camiye gitmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve surelerle ilgili olarak bilgilerini tazelemek isteyerek Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve surelerle ilgili tüm detaylar şöyle;



İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

1. REKAT

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.



2. REKAT

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bayram namazı kılınışı, okunacak dua ve sureler
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