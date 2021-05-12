Bayram namazı saatleri yayınlandı: 2021 Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri

Müslüman âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşayan vatandaşları bir yandan ise bayram sevinci sardı. Her ne kadar Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerimizden ayrı bir bayram geçirecek olsa da vaka sayılarının düşmesi gelecek bayramlar için ümit verdi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri ise merak konusu oldu. Diyanet'ten yapılan açıklama ile bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap verildi. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri 2021 için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri bilgisi yayınlandı. 2021 İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere 81 il için detaylar paylaşıldı.

İşte, bayram namazı saatleri;