Bayram namazı saatleri açıklandı! 2021 Ramazan Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Ramazan ayına veda ederken, bir bayrama daha ulaşmanın heyecanı yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerimizden uzakta geçireceğimiz bu önemli günde bayram namazının ise kılınabileceği açıklandı. Bayram namazı saatleri bu noktada merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap verdi. Diyanet'in resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri bilgisi paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon bayram namazı saati ve il il bayram namazı saat kaçta sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul bayram namazı saati ve diğer iller için vakitler!

2021 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ PAYLAŞILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatleri bilgisini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ

13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda camilerin sosyal mesafe çerçevesi içerisinde dolması bekleniyor. İl İl bayram namazı saatleri ise şöyle;