Bayram namazı saatleri açıklandı! 2021 Ramazan Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Ramazan ayına veda ederken, bir bayrama daha ulaşmanın heyecanı yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerimizden uzakta geçireceğimiz bu önemli günde bayram namazının ise kılınabileceği açıklandı. Bayram namazı saatleri bu noktada merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap verdi. Diyanet'in resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri bilgisi paylaşıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon bayram namazı saati ve il il bayram namazı saat kaçta sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul bayram namazı saati ve diğer iller için vakitler!
2021 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ PAYLAŞILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatleri bilgisini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu.
İSTANBUL, ANKARA VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ
13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda camilerin sosyal mesafe çerçevesi içerisinde dolması bekleniyor. İl İl bayram namazı saatleri ise şöyle;
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Adana Bayram Namazı Saati: 06.04,
Adıyaman Bayram Namazı Saati: 05.51,
Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 06.20,
Ağrı Bayram Namazı Saati: 05.28,
Aksaray Bayram Namazı Saati: 06.07,
Amasya Bayram Namazı Saati: 05.55,
Ankara Bayram Namazı Saati: 06.08,
Antalya Bayram Namazı Saati: 06.23,
Ardahan Bayram Namazı Saati: 05.27,
Artvin Bayram Namazı Saati: 05.30,
Aydın Bayram Namazı Saati: 06.32,
Balıkesir Bayram Namazı Saati: 06.29,
Bartın Bayram Namazı Saati: 06.07,
Batman Bayram Namazı Saati: 05.39,
Bayburt Bayram Namazı Saati: 05.38,
Bilecik Bayram Namazı Saati: 06.20,
Bingöl Bayram Namazı Saati: 05.40,
Bitlis Bayram Namazı Saati: 05.34,
Bolu Bayram Namazı Saati: 06.12,
Burdur Bayram Namazı Saati: 06.23,
Bursa Bayram Namazı Saati: 06.23,
Çanakkale Bayram Namazı Saati: 06.34,
Çankırı Bayram Namazı Saati: 06.04,
Çorum Bayram Namazı Saati: 05.59,
Denizli Bayram Namazı Saati: 06.28,
Diyarbakır Bayram Namazı Saati: 05.43,
Düzce Bayram Namazı Saati: 06.14,
Edirne Bayram Namazı Saati: 06.30,
Elazığ Bayram Namazı Saati: 05.45,
Erzincan Bayram Namazı Saati: 05.42,
Erzurum Bayram Namazı Saati: 05.35,
Eskişehir Bayram Namazı Saati: 06.18,
Gaziantep Bayram Namazı Saati: 05.56,
Giresun Bayram Namazı Saati: 05.44,
Gümüşhane Bayram Namazı Saati: 05.41,
Hakkari Bayram Namazı Saati: 05.29,
Hatay Bayram Namazı Saati: 06.02,
Iğdır Bayram Namazı Saati: 05.24,
Isparta Bayram Namazı Saati: 06.22,
İstanbul Bayram Namazı Saati: 06.22,
İzmir Bayram Namazı Saati: 06.34,
Kahramanmaraş Bayram Namazı Saati: 05.56,
Karabük Bayram Namazı Saati: 06.07,
Karaman Bayram Namazı Saati: 06.12,
Kars Bayram Namazı Saati: 05.26,
Kastamonu Bayram Namazı Saati: 06.02,
Kayseri Bayram Namazı Saati: 06.00,
Kırıkkale Bayram Namazı Saati: 06.06,
Kırklareli Bayram Namazı Saati: 06.28,
Kırşehir Bayram Namazı Saati: 06.05,
Kilis Bayram Namazı Saati: 05.57,
Kocaeli Bayram Namazı Saati: 06.19,
Konya Bayram Namazı Saati: 06.14,
Kütahya Bayram Namazı Saati: 06.21,
Malatya Bayram Namazı Saati: 05.50,
Manisa Bayram Namazı Saati: 06.33,
Mardin Bayram Namazı Saati: 05.42,
Mersin Bayram Namazı Saati: 06.07,
Muğla Bayram Namazı Saati: 06.31,
Muş Bayram Namazı Saati: 05.36,
Nevşehir Bayram Namazı Saati: 06.03,
Niğde Bayram Namazı Saati: 06.05,
Ordu Bayram Namazı Saati: 05.46,
Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.00,
Rize Bayram Namazı Saati: 05.36,
Sakarya Bayram Namazı Saati: 06.17,
Samsun Bayram Namazı Saati: 05.52,
Siirt Bayram Namazı Saati: 05.36,
Sinop Bayram Namazı Saati: 05.55,
Sivas Bayram Namazı Saati: 05.52,
Şanlıurfa Bayram Namazı Saati: 05.50,
Şırnak Bayram Namazı Saati: 05.35,
Tekirdağ Bayram Namazı Saati: 06.28,
Tokat Bayram Namazı Saati: 05.53,
Trabzon Bayram Namazı Saati: 05.39,
Tunceli Bayram Namazı Saati: 05.43,
Uşak Bayram Namazı Saati: 06.25,
Van Bayram Namazı Saati: 05.29,
Yalova Bayram Namazı Saati: 06.21,
Yozgat Bayram Namazı Saati: 06.01,
Zonguldak Bayram Namazı Saati: 06.10."
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.