Mübarek Ramazan Bayramı tarihi geldi. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmaya denk geliyor. Bu noktada, market çalışma saatleri başta olmak üzere birçok konu araştırılmaya başlandı. Öyle ki, Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusu, gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor konusu netlik kazandı.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

Ramazan Bayramı, 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Bu tarihlere ilişkin bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Peki, bayramda bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler açık mı? Ramazan Bayramında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, bayramda marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları