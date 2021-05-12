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Giriş Tarihi: 12.5.2021 19:48

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Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda bakkallar ve A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'nın gelişi ile birlikte günlük hayata dair birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında, , çalışıyor mu sorusu da yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'dan tam kapanma genelgesi yayınlanırken bayramda bakkalların ve A101, ŞOK, BİM, Migros zincir marketlerin çalışma saatleri açıklandı. Peki, bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, 2021 bayramda marketlerin açılış kapanış saatleri

Mübarek Ramazan Bayramı tarihi geldi. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmaya denk geliyor. Bu noktada, market çalışma saatleri başta olmak üzere birçok konu araştırılmaya başlandı. Öyle ki, Bayramda marketler açık mı ve çalışıyor mu sorusu, gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayramda marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor konusu netlik kazandı.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

Ramazan Bayramı, 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Bu tarihlere ilişkin bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Peki, bayramda bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler açık mı? Ramazan Bayramında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, bayramda marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.

BAYRAMDA BAKKALLAR VE MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAÇTA KAPANIYOR?

Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR

'ndan yayınlanan genelgede ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

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Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda bakkallar ve A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?
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