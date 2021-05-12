Oruç tutmanın yasak olduğu günler arasın bayram günlerinin olup olmadığı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu, sakıncası var mıdır diye araştıran pek çok vatandaş, bu sorunun yanıtı için Diyanet'e başvuruyor. İşte, Diyanet açıklaması ile bayramda oruç tutmak caiz mi, bayramda oruç tutulur mu sorularının yanıtı.
BAYRAMDA ORUÇ TUTMAK CAİZ Mİ?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olarak belirtildiği günlerin en başında gelir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın dört günü oruç tutmak tahrimen mekruh kabul edilir.
BAYRAM GÜNÜ NEDEN ORUÇ TUTULMAZ?
Bayram günü oruç tutulmamasının sebebi, bayramların yeme-içme, eğlenme, akraba ve komşu ziyaretleriyle bayramlaşma günleri olmasıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Bu sebeplerden ötürü bayramlarda oruç tutmak hoş karşılanmaz hatta yasaklanır.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?
Ramazan ayında bir ay boyunda Allah rızası için oruç tutulur. Ramazan Bayramı ise bir aylık orucun ardından verilen büyük bir iftar ziyafeti hükmündedir. Bu sebepten dolayı ona Fıtır Bayramı/İftar Bayramı da denilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
ORUÇ TUTULMASI YASAK OLAN GÜNLER
Hz. Muhammed (s.a.v.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir. Bunlardan ilki bayram günleri, ikincisi ise Şek günü yani Şaban ayının son günüdür. Zira bu günün hangi güne denk geldiği belirsizdir. Ramazan ayına bir iki gün kala oruç tutulması ve Ramazan'ın oruçla karşılanması yasaklanmıştır.