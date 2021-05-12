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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Boğaz’da arızalanan yük gemisi korkuttu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boğaz’da arızalanan yük gemisi korkuttu

İstanbul boğazında kuru yük gemisi arızalandı. Kıyıya yönelen gemi, olumsuzluk yaşanmadan ’ye çekildi

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yaşanan gemi arızası, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyundaki İrfan Savaş isimli kuru yük gemisi, bir anda kıyıya doğru yöneldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale etti. Gemi, Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere'ye çekildi. Boğaz'da yaşanan hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda 'İRFAN
SAVAŞ' isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi" denildi.
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Boğaz’da arızalanan yük gemisi korkuttu
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