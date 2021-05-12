Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bonzai imalatı yapıyorlardı! Kilolarca zehirle yakalandılar
Giriş Tarihi: 12.5.2021 13:20

Bonzai imalatı yapıyorlardı! Kilolarca zehirle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bonzai imalatı yapıyorlardı! Kilolarca zehirle yakalandılar

’da sentetik uyuşturucu Bonzai imalathanesine baskın yapıldı. İki şüpheli yakalandı. Sentetik uyuşturucu Bonzai yapımında kullanılan 18 kilo 900 gram ham madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti; Arnavutköy İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imal edildiğini ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 18 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi yapımında kullanılan ve "Yavşan Otu" adı verilen ham madde, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 35 litre aseton ve iki kutu şeffaf poşet ele geçirildi. R.K. ve M.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bonzai imalatı yapıyorlardı! Kilolarca zehirle yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA