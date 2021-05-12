Bonzai imalatı yapıyorlardı! Kilolarca zehirle yakalandılar

İstanbul Emniyeti; Arnavutköy İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imal edildiğini ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 18 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi yapımında kullanılan ve "Yavşan Otu" adı verilen ham madde, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 35 litre aseton ve iki kutu şeffaf poşet ele geçirildi. R.K. ve M.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.