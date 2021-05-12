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Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:38

Bu kafede olmaması gereken her şey var!

ABBAS ÇAKAR
Bu kafede olmaması gereken her şey var!

İzmit ilçesinde yapılan denetimler esnasında kontrol edilen bir kafe içerisinde olmaması gereken her şeyin olduğu görüldü.   Video oyunlar ve okey oynanan kafede yakalanan 12 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

İzmit İlçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri ve açık olduğu görülen bir kafe içersinde, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere, bütün korona tedbirlerini hiçe sayarak video oyunları ve okey oynayan, nargile içen 12 kişiyi yakaladı. Şahıslar hakkında koronavirüs tedbirleri olan maske ve mesafe kuralına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlardan idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme sahibine de idari ceza uygulanarak iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

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Bu kafede olmaması gereken her şey var!
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