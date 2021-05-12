Bu kafede olmaması gereken her şey var!

İzmit İlçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri ve açık olduğu görülen bir kafe içersinde, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere, bütün korona tedbirlerini hiçe sayarak video oyunları ve okey oynayan, nargile içen 12 kişiyi yakaladı. Şahıslar hakkında koronavirüs tedbirleri olan maske ve mesafe kuralına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlardan idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme sahibine de idari ceza uygulanarak iş yeri hakkında tutanak tutuldu.