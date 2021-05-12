Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda ve Arefe gününde berber ve kuaför ihtiyaçları için araştırma yapıyor. Bugün kuaför ve berberler açık mı, Arefe günü kuaförler ve berberler açık mı gibi sorular bugün en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra bayramda kuaför ve berberler açık mı, çalışıyor mu soruları da merak ediliyor. Kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusu da yanıt arıyor.

AREFE GÜNÜ KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Tam kapanma kapsamında 17 Mayıs'a kadar kapalı olacak iş yerlerinden biri de kuaför ve berberler. Yalnızca temel ihtiyaçları karşılayan iş yerleri açık olacak. Ancak vatandaşlar bayram nedeniyle kuaför ve berberlerin istisnai olarak açık olup olmayacağını merak ediyor. Kuaför ve berberlerin ne zaman ve hangi tarihte açılacağı da merak ediliyor. Son kararlara göre berber ve kuaför dükkanları, tam kapanmaya dahil edilen tüm işletmeler gibi 17 Mayıs itibariyle hizmet vermeye devam edecek.