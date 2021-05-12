Genellikle pide ve ekmek satışının yapıldığı fırınlar açık mı sorusu sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Tam kapanma süreci devam ederken aynı zamanda bugün Arefe Günü olması nedeniyle fırınlar kaça kadar açık, fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Bu kapsamda; bugün fırınlar açık mı çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü fırınlar açık mı, kaça kadar açık? İşte yanıtı!
BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?
Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.
Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.
Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.
FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?
Fırınlar sokağa çıkma yasağı süresince iftar vaktine kadar satışlarına devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde uzun pide kuyrukları oluşmasını önlemek adına fırınlarda iftardan 1 saat önce pide üretimi duruyor. İftardan sonra ise fırınlar sadece üretim yapabiliyor.
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.