BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.