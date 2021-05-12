PTT ve diğer kargo dağıtım şirketleri bugün de sabah saatlerinden itibaren taşımacılık ve dağıtım gibi işlemi olan vatandaşların gündemine taşınıyor. Bugün bilindiği üzere arefe günü olduğundan birçok şirket ve kurumun yarım gün hizmet vereceği biliniyor. Bu kapsamda Arefe günü bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Soruları yanıt aramaya başladı. Arefe günü ve bayramda hizmet verecek kurumlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de duyurulurken kargolarda çalışan vatandaşların yasaktan muaf tutulacağına dair bir ibare yer alıyor. Buna göre, Kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı? İşte detaylar…
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
Kargo çalışma saatleri yaklaşan Arefe Günü sebebiyle milyonların gündemine geliyor. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.
BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?
Kargo gönderim işlemlerinin öğle vaktine kadar dağıtım işlemlerinin ise akşam mesai bitimine kadar sürmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;
"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak.
Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor