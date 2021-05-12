PTT ve diğer kargo dağıtım şirketleri bugün de sabah saatlerinden itibaren taşımacılık ve dağıtım gibi işlemi olan vatandaşların gündemine taşınıyor. Bugün bilindiği üzere arefe günü olduğundan birçok şirket ve kurumun yarım gün hizmet vereceği biliniyor. Bu kapsamda Arefe günü bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Soruları yanıt aramaya başladı. Arefe günü ve bayramda hizmet verecek kurumlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de duyurulurken kargolarda çalışan vatandaşların yasaktan muaf tutulacağına dair bir ibare yer alıyor. Buna göre, Kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı? İşte detaylar…