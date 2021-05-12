Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün Kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü PTT ve Kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:00

Bugün Kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve Kargolar çalışıyor mu?

Bugün Kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü PTT ve Kargolar çalışıyor mu?

Arefe gününün gelmesiyle beraber milyonlarca kişi bugün kargolar ve gibi dağıtım şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği konusunda araştırmalarına başladı. Mübarek ayı sona ererken özellikle koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde de oldukça popülerleşen online alışveriş, bu kapsamda araştırmaların da artmasına neden oldu. Buna göre; Arefe günü bugün PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? soruları yanıt arıyor. 81 ile gönderdiği genelge ile bayramda açık olacak olan işletme ve yasaktan muaf olacak kişileri açıkladı. İşte “Arefe günü bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?” sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

PTT ve diğer kargo dağıtım şirketleri bugün de sabah saatlerinden itibaren taşımacılık ve dağıtım gibi işlemi olan vatandaşların gündemine taşınıyor. Bugün bilindiği üzere arefe günü olduğundan birçok şirket ve kurumun yarım gün hizmet vereceği biliniyor. Bu kapsamda Arefe günü bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Soruları yanıt aramaya başladı. Arefe günü ve bayramda hizmet verecek kurumlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de duyurulurken kargolarda çalışan vatandaşların yasaktan muaf tutulacağına dair bir ibare yer alıyor. Buna göre, Kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı? İşte detaylar…

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo çalışma saatleri yaklaşan Arefe Günü sebebiyle milyonların gündemine geliyor. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Kargo gönderim işlemlerinin öğle vaktine kadar dağıtım işlemlerinin ise akşam mesai bitimine kadar sürmesi bekleniyor.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak.

Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün Kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü PTT ve Kargolar çalışıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA