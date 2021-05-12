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Giriş Tarihi: 12.5.2021 14:07

Cumhurbaşkanı 'ın yağlı boya resmini yapmıştı

MEHMET AL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yağlı boya resmini yapmıştı

aşığı Azerbaycanlı ressam Eldar Zeynalov Aydın'ın Karacasu ilçesinde Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ressam Zeynalov, Alanya'da Cumhurbaşkanı 'ın portresini yapmış ve kendisine hediye etmek istediğini söylemişti.

Dünyanın farklı ülkelerindeki sanat galerilerinde resim sergisi açan ve Alanya'yı da birçok defa tablolarına konu eden Eldar Zeynalov Aydın'nın Karacasu ilçesinde bir süredir Korona virüs tedavisi görüyordu. Tedavi süreci devam ederken vefat eden Alanya aşığı Zeynalov'un vefat haberini yakın dostu olan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro eski Amiri İsa Arı sevenlerine üzüntüyle duyurdu.

Arı'nın yurt dışı görevi sırasında dostluk kurduğu Zeynalov, bu dostluk sayesinde Alanya'ya defalarca gelmişti. Zeynalov' un en büyük arzularından biri Alanya'da yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait yağlı boya tabloyu kendisine hediye edip tanışmaktı. Zeynalov'un Atatürk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na karşı da büyük bir sevgisi vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yağlı boya resmini yapmıştı
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