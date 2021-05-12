Denizli'de akılalmaz olay! Çorabında sakladığı altın ve parayı böyle kaptırdı...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eve parayı almaya gelen H.İ. (35) ile ona yardım eden A.A. ve E.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Çiftin altın ve paraları ise şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunarak, Meryem Akça'ya teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden H.İ. tutuklanırken, diğer iki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.