Devleti 27 milyon lira zarara uğratmışlardı! 600 kilometrelik çekici kamuflajı!

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Yurt dışından turistik kolaylıklarla getirilen ve sahte evraklarla tescil edilerek trafiğe çıkarıldıktan sonra Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ödenmeden satışa sunulan ve satılan 24 lüks araç ele geçirildi.

Araçları ülkemize getiren şüphelilerin hemen Türkiye'den çıkış yaptıkları belirlenmiş; araçları satın aldıkları saptanan 20 kişinin ise ifadesine başvurulmuştu. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Satılan lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklarla noterler üzerinden yaptırıldığı, kayıtlarında hacizler bulunan bazı araçların yine sahte belgelerle farklı plakalar üzerinden "Yeni Araç" statüsünde tescil edildiği belirlendi.

YEDİ İLDE ELE GEÇİRİLMİŞLERDİ



SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; piyasa değeri toplam 40 milyon lira olan lüks araçlardan yedi milyon lira değerinde olan bir araç, İstanbul'da sahte evraklarla tescil edildi ve trafiğe çıkarıldı. Araca talip İzmir'den çıkınca; arabayı Türkiye'ye getiren A.B., polislere yakalanmamak için aracı çekici ile İzmir'in Çeşme İlçesi'ne götürdü. Araç burada ÖTV'siz dört milyon liraya satıldı. A.B. de yurt dışına kaçtı. Fakat araç operasyonla ele geçirildi. A.B.'nin de aralarında olduğu ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Interpol'e (Uluslararası Polis Teşkilatı) başvuruların yapılacağı ifade edildi. Araçların 15'i İstanbul'da, 2'si Samsun, 2'si İzmir, 2'si Kayseri, diğerleri ise Mardin, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da ele geçirilmişti.

Fotoğraf Altı: Bazıları çalıntı olan ve Interpol tarafından aranma kayıtları bulunan lüks araçlar ÖTV'siz satıldığı için devletin toplamda 27 milyon lira zarara uğratıldığı saptanmıştı.