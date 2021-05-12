Direğe çarpan otomobilde 1ölü 1 yaralı

Kartepe İlçesi Suadiye'de mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, merkez istikametine seyir halinde olan Mehmet Yılmaz (20) idaresindeki 41 NZ 516 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Süratli olduğu ileri sürülen otomobil yolun kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Mehmet Yılmaz ve yanındaki arkadaşı Yunus Emre Başaran (20) ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

YAKINLARI KAZA YERİNE GELDİ

Kaza sonucu ağır yaralanan Başaran, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmet Yılmaz'ın ise yapılan kontrollerinde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

ASKERE GİDECEKTİ

Kaza sonrası olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.öte yandan kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın yakın bir zamanda askere gideceği öğrenildi.