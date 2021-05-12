Dünya medyası yine katil İsrail'i korudu! Çocukların acımasızca katledilişlerini görmedi





SOSYAL MEDYA AĞLARINDAN YENİ OYUN



Sosyal medya ağları da İsrail'e kalkan olmaya devam ediyor. Daha önce Filistinlilerin canlı yayınlarını durduran sosyal medya sitelerinin bu kez de Filistin hakkında yapılan paylaşımların daha fazla kişiye ulaşmasını engellediği ileri sürüldü. Tepkiler üzerine Instagram ve Twitter gibi platformlar 'teknik arıza' bahanesine sığınan açıklamalar yaptı.



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