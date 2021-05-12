Edirne'de şaşkına çeviren olay! Otelini soyan hırsızla sokakta karşılaşınca...

Olay, yaklaşık 2 ay önce İpsala ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre H.D., tornavidayla penceresini açarak girdiği otelden 1 LCD televizyon ve kasadaki madeni paraları alarak, kaçtı. Otel işletmecisi Özgür Ötücü, polise başvurarak H.D. hakkında şikayetçi oldu.