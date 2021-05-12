Ramazan ayının sona ermesiyle beraber Arefe gününden milyonlarca Müslüman birbirlerine Bayram mesajları ile "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun" dileklerini iletiyor. 13 Mayıs'ta idrak edilecek olan 2021 Ramazan Bayramı, 15 Mayıs tarihinde ise sona erecek. Böylece on bir aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, sevapların nail olduğu bir ayı daha geride bırakacağız. Bu kapsamda en güzel, dualı ve ayetli Bayram mesajları ve sözlerini sabah.com.tr olarak sizler için derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz 2021 yılına ait en güzel Bayram mesajı ve sözleri!
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Daha güzel bayramlara ulaşabilmek için bu bayram yanında olamadım ama kalbim senin özleminle dolu.
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!
Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.
Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
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Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar…