İslamiyet'in şartlarından olan oruç ibadetinin gerçekleştiği ve on bir aydan daha hayırlı olarak ifade edilen mübarek ayın sonuna erişebilmenin huzurunu yaşayan Müslüman alemi Ramazan Bayramı için bayram mesajı ve sözleri arayışına çıktı. Cennet kapılarının açıldığı, gönüllerin Allah sevgisiyle dolup taştığı mübarek ayın sona ermesiyle beraber milyonlar salgın nedeniyle bu sene de bayram coşkusunu ne yazık ki evlerinde yaşayacak. Ancak bu huzuru sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar kısa, uzun, dualı, ayetli, en güzel Bayram Mesajları 2021 ile çevresine “Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun” dileklerini iletiyor. İşte en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı bayram mesajları ve sözleri...

Ramazan ayının sona ermesiyle beraber Arefe gününden milyonlarca Müslüman birbirlerine Bayram mesajları ile "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun" dileklerini iletiyor. 13 Mayıs'ta idrak edilecek olan 2021 Ramazan Bayramı, 15 Mayıs tarihinde ise sona erecek. Böylece on bir aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, sevapların nail olduğu bir ayı daha geride bırakacağız. Bu kapsamda en güzel, dualı ve ayetli Bayram mesajları ve sözlerini sabah.com.tr olarak sizler için derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz 2021 yılına ait en güzel Bayram mesajı ve sözleri!