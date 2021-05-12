Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 12 Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili sorgulamalar sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine geliyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kimselere bakan vatandaşların hesaplarına ödenen ödenek her ayın belli tarihlerinde gerçekleşiyor. Mayıs ayı içerisinde bulunduğumuz şu zamanda vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 12 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Mayıs ayının ortasında evde bakım maaşı yatan iller listesi an itibariyle sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Haberimizde, 12 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve detaylara ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. İller listesi gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.
Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
Her gün yeni illerde yatırılan evde bakım maaşını e-devlet veya SMS yöntemiyle sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.