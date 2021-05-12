Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 12 Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili sorgulamalar sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine geliyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kimselere bakan vatandaşların hesaplarına ödenen ödenek her ayın belli tarihlerinde gerçekleşiyor. Mayıs ayı içerisinde bulunduğumuz şu zamanda vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 12 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Mayıs ayının ortasında evde bakım maaşı yatan iller listesi an itibariyle sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağı konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Haberimizde, 12 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesine ve detaylara ulaşabilirsiniz.