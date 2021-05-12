‘Gündüz camide gece atölyede’

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Hüseyin Girenes Camii'nde imamlık yapan Fazlı Karakum, ilginç kişiliğiyle dikkat çekiyor. 46 yaşındaki 3 çocuk babası mucit imam, kendi icatlarını geliştiriyor ve yardıma muhtaç ailelerin evlerindeki arızalı elektronik araçları ücretsiz tamir ediyor. Uzakdoğu sporlarına merak duyan Karakum, karate, kick boks ve jeet kune do gibi sporları yapıyor.İmamlık görevinden arta kalan bütün zamanını hayır işlerine ayırdığını belirten Karakum, "Namaz aralarında müsait olduğum zamanda imkânı olmayan kardeşlerimizin evlerindeki arızalı elektronik araçlarının tamirini ve onarımını yapıyorum. Herhangi bir ücret almıyorum. Çamaşır makinesi, fırın, süpürge ve buzdolabı ev aletlerinin tamiratını yapıyoruz. Hidrojen sistemli araç çalışmam var. 11 yıl önce hastanelere cihazlar da yaptığım oluyordu. Kendi üslubumca cihazlara başka bir şeyler ekleyerek dayanıklılıklarını yükseltirdim. Ultraviyole ışın yapmıştım geçen yıl. Virüs öldürücü etkisi vardı. Koronavirüs salgınının başladığı ilk zamanlarda piyasada daha maske yokken sağlık çalışanlarına destek olmak için baret yapmıştım" diye konuştu.Hayalinin insanlara, gençlere örnek olmak olduğunu söyleyen Karakum, "Şunu iyi bilmek gerek, insan yetiştirmek insanın gönlüne girmekle mümkündür. İmamların görevi sadece namaz kıldırmak değildir, topluma faydalı insan yetiştirmektir aynı zamanda. İnsanlara ilk önce 'Namazın var mı? Orucunu tuttun mu?' diye sormak yerine 'Karnın aç mı? Bir sıkıntın var mı?' diye sormak gerekir. İnsan olarak görevimiz, yeryüzünü insanca yaşanılacak hale getirmek" dedi.