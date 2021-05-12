Hemşireler Günü'nde Türkiye’nin ilk hemşiresi mezarı başında anıldı

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) İstanbul Teşkilatı tarafından Türkiye'nin ilk hemşiresi olan Safiye Hüseyin ELBİ'nin mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli hastanelerinde görev yapan hemşireler kutlama mesajı yayınladılar.

"SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"



Hemşireler günü nedeniyle Türkiye'nin ilk hemşiresi olan Safiye Hüseyin ELBİ'nin mezarı başında düzenlenen törende konuşan Genel Başkanı Yunus ŞİMŞEK, "12 Mayıs Hemşireler Günü'nü HEP-SEN İstanbul Teşkilatı ile birlikte Safiye Hüseyin ELBİ'nin mezarı başında hem kutladı hem de anma töreni yapıldı. Değerli hemşirelik camiasının bu önemli gününde HEP-SEN İstanbul İl Teşkilatı olarak burada ilk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'nin kabrini ziyaret ettik. Gerek Balkanlar'da gerek Çanakkale'de Mehmetler'e derman olan ellerin mücadelesinde işte bugün pandemi mücadelesinde cephenin en ön hattında hemşirelerce miras alınmıştır. Sizleri ve sizlerin nezdinde tüm sağlık şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.