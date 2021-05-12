Hoşgeldin küçük

Marmara Bölgesi'nin önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Riva çayırları bugünlerde nadir bir türe ev sahipliği yapıyor. Yaşam alanı çöl ve kurak araziler olan "küçük çöl toygarı" rastlantı sonucu Beykoz'un Karadeniz kıyısında yer alan Riva çayırlarında bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.Kurak arazilerde görülen küçük çöl toygarı, hayvanseverleri heyecanlandırdı. Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu.Küçük çöl toygarı için kuş gözlemcileri, "Yolunu şaşırmış ve yaşam alanından çok uzaklara gelmiş olabilir. Bu türün normalde yaşam alanı çöl ve kurak araziler olduğu için görülme ihtimali açısından bizler güney bölgelerimizde bekliyorduk. Ama bu minik kuş bize sürpriz yaptı ve neredeyse Türkiye'nin en kuzeyinden bize 'merhaba' dedi" şeklinde konuştu.Küçük çöl toygarı, kurak ve kayalık çöllerde yaşayan bir kuş türü. Batı Sahra'dan Suudi Arabistan'a dek olan bölgede yaşamını sürdüren bu küçük kuş türü için yapılan kayıt yabancı kuş gözlemcileri tarafından da heyecanla karşılandı.