İstanbul'da kamyon dehşeti! Yokuşta fren tutmayınca...

Evi zarar görenlerden Dilek Uçurum, evin salonunda otururken büyük bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Uçurum, "Ne olduğunu doğru dürüst görmedim zaten. Sadece o sesi duydum ve penceredeki koruma demirlerinin yıkıldığını gördüm. 3 kişiydik evde, iki çocukla birlikte. O an korku çok büyüktü. Deprem oluyor sandık, felaket bir şeydi. Ben dedim ki bina yıkılıyor üstümüze, kamyon aklımıza bile gelmedi" diye konuştu.



Evi zarar gören bir başka kişi ise "Doğalgaz var burada. Uyuyordum içeride, birden bire kamyon geldi, çarptı. Küt diye ses geldi. Bizim doğalgaz kutusunu aldı götürdü. Camlardaki demirleri aldı götürdü" dedi.