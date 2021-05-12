İstanbul'da 'kum' dehşeti! Komşu kadına kurşun yağdırdılar...

Kürekle arabanın tamponuna da vurdu. Ben de müdahale etmek istedim. Yanına gittim küfretti. Sonra kadın geldi. Bu da hemen kadına saldırmaya başladı.,Küreğin sapını ters çevirip, kadına vurunca, müdahale ettim, iki tane vurdum. Küreği yere bıraktı gitti evden silahını aldı geldi. Akıl hastası kardeşine verdi, ateş etmeye başladı. Teyze bacağından ve kalçasından vuruldu. Seken kurşun da ayakkabıma geldi. Arabanın arkasına kaçtım canımı zor kurtardım" şeklinde konuştu.