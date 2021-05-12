İstanbul'da vicdanları yaralayan olay! Yere savrulan kuryenin yanına gelip...

Şoke eden olay, geçtiğimiz 23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.