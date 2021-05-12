İstanbul'daki İsrail protestosunda feci kaza!

İstanbul Esenyurt'ta bir araya gelen taksiciler araçlarıyla konvoy yaparak Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'i protesto etti. Doğan Araslı bulvarında bulunan tünelden geçtikleri sırada yol kenarında bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla konvoyu görüntülemeye başladı. Bu sırada yol çıkan bir kişi de el sallayarak konvoyun bulunduğu karşı şeride doğru ilerlemeye başladı.