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Giriş Tarihi: 12.5.2021 14:24

'de kumar oynarken enselendi! Çay içmeye devam etti

DHA
İzmir'de kumar oynarken enselendi! Çay içmeye devam etti

'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, 166 bin 839 bin TL ceza kesildi. Suçüstü yakalanan kişilerden bazıları yüzlerini gizleyerek kameraya görünmemeye çalışırken, bir kişinin de jandarmaya aldırmayıp çayını içmeye devam ettiği görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 4 Mayıs'ta, Beşyol Mahallesi'ndeki bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, maske takmayıp sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 44 kişiyi yakaladı. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle 45 bin 424, pandemi kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 121 bin 415 TL olmak üzere, toplamda 166 bin 839 TL para cezası kesildi. Suçüstü yakalanan kişilerden bazıları yüzlerini gizleyerek kameraya görünmemeye çalışırken, bir kişinin de jandarmaya aldırmayıp çayını içmeye devam ettiği görüldü.

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İzmir'de kumar oynarken enselendi! Çay içmeye devam etti
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