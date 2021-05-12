Kapı topuzlarını çalan hırsız yakalandı

Şişli'de Apartmanların dış kapılarının pirinçten yapılan topuzlarını çalan U.T. isimli hırsız güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra yakalanıp cezaevine gönderildi.



Olay geçtiğimiz günlerde Harbiye'de yaşandı. Ara sokaklarda dolaşan U.T. isimli şahıs etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği bir apartmanın önüne geldi. Piyasa değerinin yüksek olduğunu düşündüğü pirinçten yapılmış apartman kapısındaki topuzu kısa sürede söktü. Hırsızlık şüphelisi, topuzu cebine atarak yerinden hızla uzaklaştı. Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin farklı tarihte, aynı yöntemle Beşiktaş Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın da kapısındaki topuzu çaldığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, apartman önüne gelen şüphelinin kapının topuzlarını çevirerek söktüğü ardından cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.